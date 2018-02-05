Сфера фантастики – вважати реальними ворогами США та Росію – Мамулашвілі

Заяви Пентагону про створення підрозділу для можливої війни з Росією надто роздуті російськими ЗМІ, вважає командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі. Військові експерти – співрозмовники Радіо Свобода, сходяться на тому, що війна малоймовірна, адже означатиме застосування ядерної зброї. Це, на думку фахівця Сергія Грабського, буде кінцем людської цивілізації.

Військовий експерт та голова Всеукраїнського об’єнання «Союз учасників миротворчих операцій» Сергій Грабський вважає заяву представників Пентагону цілком логічним кроком.

Росія і Китай готуються до перерозподілу балансу сил у світі. Америка має готуватись забезпечити статус-кво

«Росія, в першу чергу, і Китай вже тотожно готуються до широкого перерозподілу балансу сил у світі. Один із варіантів, за яким вони хочуть здійснити цей перерозподіл, може бути військовий варіант. Тому Америка абсолютно логічно, спираючись на дані розвідки і дані відкритих та закритих джерел, має готуватись до того, щоб забезпечити статус-кво», – міркує Грабський в ефірі «Ранкової Свободи».

Він однак зазначає, що про фактичний початок військового конфлікту говорити ще рано, адже всі його потенційні сторони, на його думку, усвідомлюють: початок ядерного конфлікту означатиме кінець цивілізації. В тому, що ядерна зброя піде в хід, експерт не має сумнівів.

«Наявний потенціал військових та економічних засобів не дозволить вести війну на виснаження без застосування ядерних сил. Отже, країни будуть планувати завдавання ударів з метою знищити військовий та економічний потенціал в якомога коротший період часу, а цього можна досягнути тільки з використанням ядерної зброї», – аргументує він.

Військовий експерт Леонід Поляков вказує на різницю сприйняття Росії та Китаю – якщо першу США сприймає як потенційну загрозу, то Піднебесна в очах Пентагону – скоріше конкурент.

Наодинці Росія навряд чи розглядається як реальна загроза для Сполучених Штатів

«Є певне раціо в тому, щоб очікувати намагання Росії збудувати антиамериканський альянс саме з Китаєм, оскільки наодинці Росія, навіть із урахуванням її стратегічного ядерного потенціалу, навряд чи розглядається як дійсно реальна загроза для Сполучених Штатів, оскільки вірогідність ядерної війни не така вже й висока. Вони ж не самогубці, хоча, звичайно, і імперці, і злочинці», – вважає Поляков.

Війна між Америкою та Китаєм чи Росією абсолютно неможлива, переконаний директор Центру міжнародних відносин Микола Капітоненко.

Великі держави надають перевагу або дипломатичному врегулюванню, або воюють руками третіх сторін

«Війна між ядерними державами – це дуже ризиковано. З цієї причини навряд чи буде війна між Сполученими Штатами і Північною Кореєю чи між Сполученими Штатами і Іраном. А війна між великими державами, тобто державами зі значним потенціалом силовим, такими як Китай чи Росія – її важко дуже уявити. Великі держави навіть за дуже великих та значних протиріч, конфліктів інтересів надають перевагу або дипломатичному їх врегулюванню, або вв’язуються в якісь локальні конфлікти, воюють руками третіх сторін», – вважає Капітоненко.

Сергій Грабський не виключає, що протистояння, якщо воно почнеться, може зачепити й інші країни.

Ми вже є свідками холодної війни між Сполученими Штатами і Північною Кореєю, жорстокого протистояння в Сирії

«Ми вже є свідками надзвичайно холодної війни між Сполученими Штатами і Північною Кореєю, ми є свідками жорстокого протистояння в Сирії, де жодна зі сторін не може досягти своєї переваги і перемогти у військовий спосіб», – міркує він.

Леонід Поляков скептично налаштований щодо ролі, яку може зіграти новостворений підрозділ.

«Результат протиборства не залежить від створення якихось окремих підрозділів, це трошки інші речі, більш загальні. Думаю, всі розмови про нібито якийсь спеціальний підрозділ – це трошки проблеми перекладу. Я читав в оригіналі англійською мовою заяви, які робилися, і в мене не склалося враження, що там буде саме якийсь підрозділ», – розповідає він.

За словами Полякова, зазвичай вже наявні географічні осередки збройних сил США отримують нові завдання.

Якщо визначилися вже з певними напрямками, то будуть враховуватися саме ці противники

«Якщо визначилися вже з певними напрямками, то під час роботи майбутніх методів ведення війни будуть враховуватися саме ці противники. Але ці методи будуть відпрацьовуватися в складі певних стратегічних дослідницьких груп», – зазначає експерт.

За його словами, США зараз приділяють значну увагу так званій інтелектуальній зброї, за рахунок якої мають намір утримати перевагу над Росією та Китаєм.

Ажіотаж навколо заяви Пентагону в першу чергу розбурхали російські ЗМІ, зазначає командир підрозділу «Грузинський легіон» Мамука Мамулашвілі.

Генерал Пол Сельва розповів про те, що Росію не можна не враховувати

«Генерал Пол Сельва більше висловився про плани 2019 року, про інтереси Пентагону, та розповів про те, що в принципі, Росію не можна не враховувати», – пояснив він.

При цьому реальних підстав чекати на рівноцінне протистояння США та Росії військовий не бачить.

«Сфера фантастики – вважати реальними ворогами США та Росію, тому що США технологічно обійшла Росію років на сто як мінімум і в принципі Росія цього не визнає. Але, звичайно, зараз вони почали кричати про те, що США оголосила план нападу на Росію. Звичайно, голодний народ треба якось стимулювати, думаю, це один із методів», – припускає Мамулашвілі.

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