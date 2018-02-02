США хочуть збільшити ядерні можливості через Росію

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче розширити американські ядерні можливості, головним чином, у відповідь на дії Росії в останні роки. Про це йдеться в доктрині, яка визначає ядерні цілі Пентагона за президентства Трампа. Вперше з 2010 року військові розповіли, як бачать ядерну загрозу в найближчі десятиліття.

У документі, який зазвичай видається на початку роботи нової адміністрації, вказано, що Росію треба переконати в тому, що вона зіткнеться з «неприйнятно небезпечними витратами», якщо погрожуватиме навіть обмеженим ядерним нападом в Європі.

«Це реакція на розширення можливостей Росії і характер їхньої стратегії та доктрини», – написав міністр оборони США Джим Маттіс в огляді, який також висвітлює побоювання США щодо Північної Кореї, Ірану й Китаю.

У документі згадана російська доктрина, згідно з якою Москва може використовувати або погрожувати використанням ядерної зброї із меншою потужністю в разі конфлікту в Європі, вважаючи, що такі дії змусять США і НАТО відступити.

«Останні російські заяви про доктрину ядерної зброї, очевидно, знижують межу для першого використання ядерної зброї в Москві», – сказано в огляді.

Документ пропонує двоетапне рішення. Насамперед пропонується модифікувати «невелику кількість» наявних балістичних ракет далекої дії, які перевозять стратегічні підводні човни Trident, додавши до них ядерні боєголовки з меншою потужністю.

На другому етапі, «у довгостроковій перспективі», буде розроблена ядерна зброя на крилатих ракетах, які запускають на морі. Таким чином, буде відновлена зброя, яка існувала під час Холодної війни, але від якої відмовилися у 2011 році в адміністрації тодішнього президента Барака Обами.

Попередня ядерна доктрина США була опублікована в 2010 році за часів президентського правління Барака Обами.

У середині грудня 2017 року президент США Дональд Трамп представив нову стратегію національної безпеки. Росія і Китай в ній названі «ревізіоністськими державами», які збільшують витрати на оборону і застосовують репресивні заходи до громадянського суспільства.