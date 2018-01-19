Нова «апокаліптична зброя» Росії та відповідь США

Декілька років тому західна розвідка та військові фахівці намагалися зрозуміти дивну нову російську зброю, обриси якої коротко промайнули в загадковому повідомленні на російському державному телебаченні. Ця зброя була чимось схожим на безпілотний підводний апарат, який міг нести ядерний заряд і запускався з підводного човна. В опису до зображення мовилося, що такі апарати безпілотні і здатні атакувати противника, створюючи «зони інтенсивного радіоактивного забруднення, непридатні для військової, економічної та іншої діяльності протягом тривалого періоду часу».

У той час, у листопаді 2015 року, представник Кремля заявив, що цей документ показали на державному телебаченні помилково. Але речник також і не ставив під сумнів і не спростовував плани створення такої зброї. Тож аналітики дійшли висновку, що це був навмисний сигнал, який надсилає Кремль.

Зараз уперше з’являються загальні ознаки того, що американська розвідка не тільки підтвердила російські наміри щодо цієї зброї, але також намагається з’ясувати, яку відповідь дати на неї. Ознаки цієї роботи помітні у проекті Огляду підходів до ядерної США – документа, який Міністерство оборони розробляє кожні чотири роки і який визначає обставини, за яких Сполучені Штати будуть використовувати ядерну зброю.

«Апокаліптична машина» існує?

Видання HuffPost, яке на початку року першим повідомило про цей документ на 64 сторінки, пише, що він є «неухваленим рішенням», тобто що його все ще обговорюють Пентагон та інші органи національної безпеки.

У розділі, що стосується Росії, документ посилається на відомі та постійні зусилля Москви задля модернізації її ядерного арсеналу, що є пріоритетом президента Володимира Путіна протягом багатьох років.

Росія також розробляє щонайменше дві нові системи міжконтинентальної дії: гіперзвуковий безпілотний планер і нову міжконтинентальну підводну автономну торпеду з ядерним зарядом

«Росія також розробляє щонайменше дві нові системи міжконтинентальної дії: гіперзвуковий безпілотний планер і нову міжконтинентальну підводну автономну торпеду з ядерним зарядом», – сказано в документі. Ця згадка про торпеду, на думку американських експертів, може стосуватися саме того апарата, який назвали «Статус-6» і який і показало російське телебачення у листопаді 2015 року.

Західні аналітики припускають, що якщо таку російську зброю дійсно доставлять і підірвуть біля східного узбережжя США, то вона може зруйнувати життя усіх головних міст, забруднивши радіацією великі території і перетворивши їх на непридатні для життя. Деякі оглядачі вже навіть охрестили цю зброю «апокаліптичною машиною» через її небачену руйнівну силу, здатну без розбору заподіяти масштабну шкоду.

І хоча експерти підтверджують справжність цих повідомлень, офіційно Пентагон поки що утримується від коментарів. Очікується, що документ, який нині, найімовірніше, проходить останні узгодження, в тому числі і з боку президента Дональда Трампа, буде оприлюднено наприкінці січня.

Військовий спеціаліст із питань Росії Центру військово-морського аналізу у Вашингтоні Дмитро Горенбург заявив, що ймовірно, росіяни дійсно розглядали можливість створення такої зброї.

Чому вони це роблять? Я гадаю, що це відповідь на нашу протиракетну оборону… вона не дає їм можливості другого удару

«Чому вони це роблять? Я гадаю, що це відповідь на нашу протиракетну оборону… вона не дає їм можливості другого удару», – заявив він в інтерв’ю Радіо Свобода. Йдеться про здатність ядерної країни відповісти на ядерний удар такою зброєю, як, наприклад, міжконтинентальні балістичні ракети, зберігши достатню її кількість після першого удару противника.

На думку американського експерта, росіяни хочуть сказати: «гаразд, ви думаєте, що зіб’єте наші міжконтинентальні балістичні ракети, а що ви скажете на це, цього ви вже не зіб’єте».

В американському звіті, крім підтвердження згаданих планів Росії, також мовиться про плани створити нові різновиди ядерної зброї, два з яких встановлювалися б на кораблі чи підводні човни, а також про можливість створення ядерних бомб малої вибухової сили.

Експерти з контролю над озброєннями застерігають, що така ядерна зброя малої потужності може врешті збільшити ймовірність ядерної конфронтації.

Над матеріалом працювали Марія Щур та Mike Eckel