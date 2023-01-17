Росіяни за рік перевели до Грузії понад два мільярди доларів

За 2022 рік росіяни перевели до Грузії понад два мільярди доларів, всього до країни з-за кордону надійшли понад 4,3 мільярди, свідчать дані Національного банку Грузії.

Росія посіла перше місце за обсягом переказів з-за кордону. На другому місці – Італія (431,6 мільйона доларів), на третьому – США (326,3 мільйона доларів).

2021 року з Росії до Грузії надійшло 411,4 мільйона доларів. Таким чином, приплив коштів зріс приблизно вп’ятеро.

Крім того, за даними грузинських ЗМІ, які цитують інформацію Мін’юсту Грузії, у 2022 році понад 12 тисяч російських громадян придбали 15 тисяч об’єктів нерухомості – здебільшого житлових квартир і будинків. Роком раніше право власності реєстрували близько чотирьох тисяч росіян. Вони купили близько чотирьох тисяч об’єктів нерухомості.

Минулого року росіяни також стали основними покупцями нерухомості в Дубаї. На думку аналітиків Betterhomes, раніше росіяни були нішевою групою на дубайському ринку, але попит на житло різко зріс після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Російські покупці обійшли традиційних лідерів – Велику Британію, Індію та Італію.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росію залишили сотні тисяч громадян. Перша хвиля від’їздів почалася після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним «спеціальної військової операції» (так російська влада називає війну) 24 лютого. Грузія стала однією з найбільш привабливих для росіян країн завдяки безвізовому режиму і простоті отримання посвідки на проживання.

Друга хвиля виїзду почалася після оголошення в Росії 21 вересня мобілізації резервістів для військової служби в Україні.

Наприкінці жовтня 2022 року МВС Грузії повідомило, що в країні перебувають понад 112 тисяч громадян Росії, які приїхали з січня до вересня.