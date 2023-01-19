Київ відреагував на заяви Грузії щодо відновлення авіасполучення між Тбілісі та Москвою

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ініціативи в Грузії щодо відновлення авіасполучення між Тбілісі та Москвою.



«Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території. Ми також вважаємо, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на набуття членства в Європейському Союзі», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, Україна завжди стояла пліч-о-пліч з Грузією, особливо в одні із найтяжчих днів її історії.

«Відсутність дієвої солідарності з Україною з боку деяких політиків Грузії на тлі намагань Росії знищити українців в геноцидній війні є політичною підлістю», – додав речник МЗС.

19 січня голова грузинської провладної партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія підтримає відновлення прямого авіасполучення з Росією. Так він прокоментував слова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який похвалив уряд Грузії через неприєднання до санкцій Заходу проти Росії та висловив сподівання, що Росія та Грузія незабаром зможуть відновити пряме авіасполучення.

Росія припинила авіасполучення з Грузією 8 липня 2019 року.