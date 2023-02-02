Головний прокурор Києва Олег Кіпер провів 10-денну новорічну відпустку за кордоном – «Схеми»

Керівник Київської міської прокуратури 42-річний Олег Кіпер на новорічно-різдвяні свята їздив у відпустку за кордон – де загалом провів 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го. Про це повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

У коментарі журналістам головний прокурор Києва підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку, пояснивши це «сімейними обставинами», але відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське». Водночас «Схеми» встановили, що на момент цієї публікації офіційні органи РФ обліковують російський паспорт дружини головного прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний.

Раніше у січні Генпрокурор Андрій Костін звільнив свого заступника Олексія Симоненка після публікації «Української правди» про його закордонну новорічну відпустку, а президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону виїзду усім чиновникам за кордон у приватних справах під час дії воєнного стану.

«У кінці грудня 2022 року у зв’язку з виниклими сімейними обставинами та необхідністю виїзду за кордон мною було подано заяву щодо надання мені відпустки з можливістю виїзду за кордон. Всі документи щодо права виїзду за кордон були надані компетентним органам для розгляду та після їх вивчення та з’ясування підстав, ними було надано відповідний дозвіл», – йдеться у відповіді прокурора Олега Кіпера, переданій «Схемам» його пресслужбою.

Журналісти тричі намагалися уточнити, в якій саме країні він провів відпустку у новорічний період, але Кіпер відмовився відповідати, лише зазначивши, що «відпустка не була святковою чи новорічною».

Головний прокурор столиці відмовився розкривати деталі, пославшись на те, що його дружина у липні 2022-го року «змінила російське громадянство на українське «у зв’язку з подіями, пов’язаними з війною РФ проти України». Тому «заради її безпеки не хотів би публічно повідомляти про те, в якій країні вона проживає з дитиною», зазначив прокурор.

Натомість «Схеми» виявили, що російський паспорт його дружини Ірини Кіпер і досі не анульований. Дійсність документа станом на момент публікації журналісти перевірили за допомогою офіційного сервісу МВС Росії. Цей паспорт серед недійсних не значиться. Також, використовуючи дані паспорту, на офіційному сайті Федеральної податкової служби Росії «Схеми» знайшли її індивідуальний номер платника податків.

На уточнення журналістів, що російський паспорт його дружини досі є дійсним, Кіпер лише відповів, що «цими питаннями займалась міграційна служба України».

На уточнення, яким саме чином Міграційна служба України може допомагати громадянам РФ виходити з російського громадянства, очільник прокуратури Києва лише зазначив, що «це питання, які, в тому числі, відносяться до їхньої компетенції», – і порадив звернутися напряму до міграційної служби за роз’ясненнями.

У Положенні про Державну міграційну службу України вказано, що відомство у межах компетенції «здійснює провадження з питань прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України та подає відповідні документи на розгляд Комісії при президентові України з питань громадянства». Cеред завдань ДМС немає пункту, що стосується допомоги по виходу з громадянства іншої країни.

На уточнення «Схем», скільки разів загалом під час повномасштабного вторгнення головний прокурор Києва виїжджав за кордон у приватних цілях, Кіпер зазначив, що двічі. Окрім новорічної відпустки, він також розповів, що їздив у відпустку до Відня (Австрія) у серпні 2022-го, за його словами, поїздка була з метою лікування. На підтвердження своїх слів він надав квитанцію про оплату медичних послуг у одній в віденських приватних клінік на суму у 1,5 тисячі євро.

11 вересня 2020 року Олег Кіпер був призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури. Олег Кіпер почав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Працював на Одещині, в Івано-Франківській області, останні роки – у Києві. Був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича.

У 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону «Про очищення влади». Торік Кіпер через суд домігся рішення, що його люстрація була «безпідставною».

Нещодавно видання «Українська правда» повідомляло, що заступник генерального прокурора Олексій Симоненко у грудні – на початку січня їздив у відпустку в Іспанію на автомобілі львівського підприємця.

24 січня Офіс генпрокурора повідомив про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генерального прокурора України.

Президент Зеленський 23 січня 2023 року затвердив рішення РНБО щодо заборони на виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану.

«Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», – сказав президент.