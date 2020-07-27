Керівництво ОГП представило нового голову столичної прокуратури

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника столичного прокурора, повідомила у понеділок пресслужба ОГП.

«Завдань багато, але сподіваюсь, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати відповідатимуть запиту суспільства», – заявила Венедіктова на представленні.

Повідомляється, що сам Кіпер запевнив, що докладе «максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань».

Олег Кіпер почав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Працював на Одещині, в Івано-Франківській області, останні роки – у Києві. Був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича.

9 червня цього року був призначений на посаду заступника прокурора Києва.

У 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону «Про очищення влади». Торік Кіпер через суд домігся рішення, що його люстрація була безпідставною.