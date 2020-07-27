Керівництво ОГП представило нового голову столичної прокуратури

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника столичного прокурора, повідомила у понеділок пресслужба ОГП.
«Завдань багато, але сподіваюсь, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати відповідатимуть запиту суспільства», – заявила Венедіктова на представленні.
Повідомляється, що сам Кіпер запевнив, що докладе «максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань».
Олег Кіпер почав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Працював на Одещині, в Івано-Франківській області, останні роки – у Києві. Був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича.
9 червня цього року був призначений на посаду заступника прокурора Києва.
У 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону «Про очищення влади». Торік Кіпер через суд домігся рішення, що його люстрація була безпідставною.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ