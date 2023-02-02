Представники 20 країн закликали Австрію не допускати росіян на засідання ПА ОБСЄ

Представники 20 країн письмово закликали Австрію не допустити делегатів із російської Державної думи на зустріч Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 24 лютого, в день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це 2 лютого повідомляє агенція France-Presse.

Депутати парламентів 15 країн Євросоюзу, а також Канади, Грузії, Ісландії, Великої Британії та України виступили проти участі Росії в такій зустрічі.

«Участь російських парламентаріїв у Віденській сесії... буде розцінена в Росії як її непряма легітимізація і повернення до «бізнесу, як зазвичай». Росія вважатиме, що вона може досягти своїх військових цілей без ризику остракізму, ізоляції та міжнародних санкцій», – вказують автори листа.

Парламентарі нагадали, що Велика Британія та Польща в 2022 році заблокували участь російських делегатів у засіданнях ОБСЄ.

У МЗС Австрії відповіли, що країна, згідно з міжнародним правом, зобов’язана надати в’їзд делегатам усіх держав-учасниць ОБСЄ.

«Це не запрошення від імені Австрії, це офіційне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ. Санкції ЄС передбачають виключення із заборони на в'їзд саме для таких випадків», – твердять у зовнішньополітичному відомстві у Відні.

Речниця МЗС Австрії вказала, що вʼїзд до країни дозволено «виключно з метою відвідування засідання».