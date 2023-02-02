Австрія висилає чотирьох російських дипломатів, повідомляє Міністерство закордонних і європейських справ країни 2 лютого.

Зокрема, йдеться про:

двох дипломатів російського посольства, яких висилають за «дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом»; їх оголосили персонами нон-ґрата

двох дипломатів Постійної місії Росії в ООН за «дії, несумісні з угодою про штаб-квартиру ООН»

Як додають у МЗС, четверо представників Росії мають залишити територію Австрії протягом тижня, тобто до кінця доби 8 лютого.

Російське Міністерство закордонних справ не коментувало це повідомлення наразі.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що не бачить сенсу в присутності російських послів у країнах Європейського союзу.