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Австрія висилає чотирьох російських дипломатів

Російське посольство у Відні, архівне фото

Австрія висилає чотирьох російських дипломатів, повідомляє Міністерство закордонних і європейських справ країни 2 лютого.

Зокрема, йдеться про:

  • двох дипломатів російського посольства, яких висилають за «дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом»; їх оголосили персонами нон-ґрата
  • двох дипломатів Постійної місії Росії в ООН за «дії, несумісні з угодою про штаб-квартиру ООН»

Як додають у МЗС, четверо представників Росії мають залишити територію Австрії протягом тижня, тобто до кінця доби 8 лютого.

Російське Міністерство закордонних справ не коментувало це повідомлення наразі.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що не бачить сенсу в присутності російських послів у країнах Європейського союзу.

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