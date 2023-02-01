Президент Австрії приїхав до Києва

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен прибув до Києва 1 лютого. Він повідомив про це у твітері, де розмістив фото з київського залічничного вокзалу.

«Приїхав до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом із президентом Зеленським і хоробрим народом України – ми виступаємо за європейські цінності», – написав Ван дер Беллен.

Раніше президент Австрії повідомив, що має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським під час своєї поїздки.

Австрія допомагає українським біженцям – у країні з березня до кінця 2022 року їх зареєстровано близько 90 тисяч. На тлі інших країн Центральної Європи це небагато: суміжна за розмірами та чисельністю населення сусідня Чехія прийняла понад 400 тисяч. Жодної військово-технічної допомоги Києву Відень не надає, аргументуючи тим, що Австрія – нейтральна країна.

Західні аналітики неодноразово заявляли про вплив Росії на Австрію. Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) днями назвало Росію «основним суб’єктом шпигунства» проти Австрії. У час, коли Росія вже окупувала український Крим і підтримувала бойовиків на Донбасі, головою дипломатії у цій країні була Карін Кнайсль, в якої на весіллі гуляв президент РФ Володимир Путін, а сама вона увійшла до ради директорів російської державної компанії «Роснефть».

Минулого місяця міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Заходу важливо дотримуватися почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури. Як писала Kronen Zeitung, на думку Шалленберга, не варто «перегинати палицю», зокрема в питанні заборони на видачу віз росіянам.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь заявили, що заклики окремих представників Заходу продовжувати «діалог з Росією, поважати її історію та культуру», посилюють почуття безкарності Кремля, і сприймаються офіційним Києвом виняткового як запрошення до продовження геноциду українців.