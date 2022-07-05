Ексочільниця МЗС Австрії, яка на своєму весіллі танцювала з Путіним, виїхала з країни через «погрози»

Колишня голова міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль покинула країну, побоюючись за свою безпеку. Як повідомила вона виданню The Washington Post, їй надходили погрози вбивством.

«У повідомленнях, адресованих репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, що вона не дає інтерв’ю та емігрувала з Австрії», – йдеться у публікації.

У матеріалі WP не уточнюється, хто саме погрожував Кнайсль і чи ведеться розслідування у цій справі.

Кнайсль була міністром у 2017-2019 роках. У 2018 році вона запросила на весілля президента Росії Володимира Путіна та танцювала з ним вальс перед камерами. Тоді Путін подарував молодятам картину, вичавку масла і самовар. В уряді чиновниця представляла партію, яка виступала за покращення відносин із Росією.

У 2021 році колишня чиновниця увійшла до ради директорів російської державної компанії «Роснефть». Вона вийшла з неї у травні 2022 року. Незадовго до цього «Роснефть» потрапила під санкції Євросоюзу через вторгнення Росії в Україну. Крім того, міністр писала колонки для російського державного телеканалу RT (він теж під санкціями ЄС).

Тиск на західних політиків, які беруть участь у російському бізнесі, посилився після початку війни в Україні.