«Запрошення до продовження геноциду: Київ відреагував на заяву Австрії про «не перегнути палицю» з РФ

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що заклики окремих представників заходу продовжувати «діалог з Росією, поважати її історію та культуру», посилюють почуття безкарності Кремля, і сприймаються офіційним Києвом виняткового як запрошення до продовження геноциду українців. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи озвучену раніше у пресі заяву міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, який закликав «дотримуватися почуття міри» та «не перегнути палицю» в контексті реагування на агресію Росії проти України.

«Цінуємо співробітництво з Австрією, вдячні за підтримку в ООН та ЄС і для розвитку діалогу у зв’язку з цим очікуємо на візит австрійського міністра до України. Зокрема, запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро. Там він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами», – заявили в МЗС України.

Напередодні міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури. Як передає Kronen Zeitung, на думку Шалленберга, не варто «перегинати палицю», зокрема в питанні заборони на видачу віз росіянам.

Західні аналітики неодноразово заявляли про вплив РФ на Австрію. Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) днями назвало Росію «основним суб’єктом шпигунства» проти Австрії. У час, коли Росія вже окупувала український Крим і підтримувала бойовиків на Донбасі, головою дипломатії у цій країні була Карін Кнайсль, в якої на весіллі гуляв президент РФ Володимир Путін, а сама вона увійшла до ради директорів російської державної компанії «Роснефть».