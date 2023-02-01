Нейтралітет Австрії не означає, що ми ціннісно нейтральні – президент про російську агресію

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявляє, що нейтралітет Відня не означає, що він ціннісно нейтральний.

«Ця війна стосується нас усіх. Австрія – нейтральна країна. Але воєнна нейтральність не означає, що ми ціннісно нейтральні. Якщо одна країн нападає на іншу, то ми ніколи не будемо байдуже це споглядати…Щодо постачання зброї. Ви, мабуть, знаєте, що нейтральність Австрії зафіксована в конституції, змінити її можна лише двома третинами у парламенті. Я такої готовності не бачу зараз… І ми не бачимо, що ми можемо надіслати. Але іншим ми не хочемо заважати постачати Україні зброї – Австрія тут не влаштовуватиме перешкод. Але у зв'язку з цим ми намагаємося концентруватися у гуманітарній сфері. Вона не менш важлива», – сказав він під час брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленський у Києві.



За його словами, Відень підтримає всі дипломатичні заходи, щоб зупинити бойові дії, зокрема, брати участь у мирних переговорах.

«Але я не бачу зараз передумов для мирних перемовин», – сказав він.



Президент Австрії сказав, що після обрання президентом вдруге йому було важливо прибути в Україну для демонстрації солідарності.

Александер Ван дер Беллен, який у жовтні здобув перемогу на президентських виборах в Австрії, прибув до Києва 1 лютого. За конституцією, президент Австрії має досить великі повноваження, проте, як правило, він не втручається в діяльність канцлера та виконавчої влади.