Голова МЗС Литви висловився проти присутності російських послів у країнах ЄС

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс не бачить сенсу в присутності російських послів у країнах Європейського союзу – про це він заявив під час пресконференції 31 січня, цитують місцеві та міжнародні медіа.

«У багатьох випадках мало користі від присутності посла, російського посла, в будь-якій європейській столиці. Тому що, як ми бачили, у більшості випадків це вже не дипломатична інституція, це інституція пропаганди, яка приховує воєнні злочини і в цілому просування геноцидного порядку денного», – сказав журналістам Ландсберґіс.

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Він нагадав, що не так давно Литва була єдиною країною, де не було російського посла, але до неї зрештою долучилися інші країни Балтії.

У січні представники влади членів НАТО і Європейського союзу Естонії і Латвії заявили, що російські посли мають залишити їхні країни після того, як Москва заявила, що понижує дипломатичні відносини з Естонією, звинувативши її в «тотальній русофобії».