Росія вимагає, щоб посол Латвії виїхав упродовж двох тижнів. Рига планувала відкликати його 24 лютого

Послу Латвії Марісу Ріекстіньшу наказано залишити Росію у двотижневий термін, повідомило російське Міністерство закордонних справ, яке раніше 27 січня викликало тимчасову повірену у справах Латвії в Росії Даце Рутку.

У відомстві розповіли, що Москва офіційно висловила «рішучий протест» через раніше ухвалене рішення Риги знизити рівень дипломатичних відносин. МЗС пояснило, що «не вважає за потрібне чекати до зазначеної Ригою дати завершення послами своїх місій».

У відомстві також називають рішення Латвії знизити рівень відносин «провокаційним демаршем» і погрожують, що це «матиме наслідки».

Латвія заявила про зниження рівня дипломатичних відносин із Росією до тимчасових повірених 23 січня, пояснивши це «жорсткою агресією Росії проти України» і солідарністю з Естонією. Перед цим Росія за своїм рішенням знизила рівень дипломатичних відносин із Естонією.

Латвія оголошувала, що посли припинять свою роботу 24 лютого – у річницю вторгнення російської армії в Україну.