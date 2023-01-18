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Латвія планує надати Україні системи ППО Stinger

Застосування портативної системи протиповітряної оборони Stinger, фото ілюстративне

Латвія найближчим часом планує надати Україні військову допомогу у вигляді зенітних ракет Stinger, гелікоптерів, кулеметів з боєприпасами та безпілотників, заявила міністр оборони Інара Мурнієце, слова якої цитує агенція DPA.

Очільниця оборонного відомства також повідомила про плани більш інтенсивного навчання українських військових у Латвії, але жодних конкретних цифр не назвала.

За повідомленням, Латвія після початку повномасштабного російського вторгнення вже надала Києву військову допомогу на суму близько 300 мільйонів євро.

Україна потребує «значного зростання» постачання озброєнь у вирішальний момент війни, заявив 18 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, додавши, що така підтримка є єдиним шляхом до мирного розвʼязання збройного конфлікту шляхом переговорів з Росією.

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