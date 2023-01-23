Естонія і Латвія висилають російських послів

Представники влади членів НАТО і Європейського союзу Естонії і Латвії заявили, що російські посли мають залишити їхні країни після того, як Москва заявила, що понижує дипломатичні відносини з Естонією, звинувативши її в «тотальній русофобії».

Естонія, Латвія та ще одна країна Балтії – Литва входять до групи союзників по НАТО, які рішуче виступають за те, щоб Німеччина надала свої бойові танки Leopard для підтримки України у боротьбі зі вторгненням Росії.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ Росії заявило, що естонський посол має залишити Росію 7 лютого 2023 року. Рівень диппредставництва знижений до тимчасового повіреного у справах.

У заяві МЗС Росії вказано, що це захід у відповідь на «радикальне скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні», яке назване «недружнім кроком». У заяві також стверджується, що керівництво Естонії «останні роки цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із Росією» і звело до рангу державної політики «тотальну русофобію».

У МЗС Естонії заявили, що дотримуються принципу паритету, тому російський посол у країні також має залишити її до 7 лютого.

Близько двох тижнів тому МЗС Естонії повідомило послу Росії в Таллінні Володимиру Ліпаєву про необхідність до 1 лютого скоротити кількість співробітників російського посольства в країні. До 1 лютого в російському посольстві на вимогу естонської влади має залишитися лише вісім дипломатів і до 15 адміністративних, технічних та обслуговуючих працівників. Газета Postimees писала, що зараз у російському посольстві в Таллінні 21 співробітник, який має статус дипломата.

За словами голови МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, головна мета естонської влади – домогтися дотримання принципу паритету в дипломатичних відносинах із Росією. Зараз у Росії працює вісім естонських дипломатів. Крім того, за словами Рейнсалу, «персонал посольства Росії не займається розвитком естонсько-російських відносин в умовах агресивної війни» (мається на увазі повномасштабне російське вторгнення в Україну), а відтак «нинішній розмір представництва Росії не виправданий».

Російське диппредставництво в Естонії незабаром після цього оголосило про тимчасове призупинення прийому заяв про вихід із російського громадянства, заявивши, що до збоїв призвели «ворожі дії естонської влади». Відмова від російського громадянства необхідна для отримання громадянства Естонії. Минулого року кількість заяв від росіян на отримання естонського громадянства зросла у два з половиною рази: було подано 726 прохань, тоді як рік тому – 290.

Водночас голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс 23 січня заявив, що Рига також – на знак солідарності з Естонією – знизить рівень дипломатичних відносин із Москвою. За словами Рінкевичса, це відбудеться до 24 лютого, річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це означає, що посла Маріса Рієкстіньша в Москві змінить тимчасовий повірений, як і російського посла в Ризі.

Рівень дипвідносин Росії із ще однією країною Балтії, Литвою, був знижений ще минулого року з ініціативи цієї країни після російського вторгнення в Україну.