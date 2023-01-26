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У Латвії урочисто представили монету «За волю України» номіналом 5 євро

Автор дизайну на срібній колекційній монеті «За волю України» номіналом 5 євро, яку випустив Нацбанк Латвії, – український художник Сергій Майдуков

На виставці в Національному банку Латвії 26 січня урочисто представили срібну колекційну монету «За волю України» номіналом 5 євро, присвячену боротьбі України за свободу у війні з Росією.

У цьому дійстві взяли участь голова Центробанку Латвії Мартіньш Казакс і посол України в Латвії Олександр Міщенко.

Посол України в Латвії Олександр Міщенко (праворуч) і голова Центробанку Латвії Мартіньш Казакс під час урочистого представлення монети «За волю України». Рига, 26 січня 2023 року
Посол України в Латвії Олександр Міщенко (праворуч) і голова Центробанку Латвії Мартіньш Казакс під час урочистого представлення монети «За волю України». Рига, 26 січня 2023 року

Нацбанк Латвії ще у грудні 2022 року випустив 8000 срібних колекційних монет, присвячених нинішній збройній боротьбі українців. Кошти від продажу монети підуть на допомогу Україні.

Срібна колекційна монета «За волю України» номіналом 5 євро, присвячена боротьбі України за свободу, яку випустив Національний банк Латвії
Срібна колекційна монета «За волю України» номіналом 5 євро, присвячена боротьбі України за свободу, яку випустив Національний банк Латвії

Автор дизайну зображення на монеті – український художник Сергій Майдуков.

Латвія після початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримує Україну, надаючи їй, зокрема, військову допомогу. Також Латвія послідовно виступає за максимальну інтеграцію України до європейських та євроатлантичних структур.

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