У Латвії урочисто представили монету «За волю України» номіналом 5 євро

На виставці в Національному банку Латвії 26 січня урочисто представили срібну колекційну монету «За волю України» номіналом 5 євро, присвячену боротьбі України за свободу у війні з Росією.

У цьому дійстві взяли участь голова Центробанку Латвії Мартіньш Казакс і посол України в Латвії Олександр Міщенко.

Нацбанк Латвії ще у грудні 2022 року випустив 8000 срібних колекційних монет, присвячених нинішній збройній боротьбі українців. Кошти від продажу монети підуть на допомогу Україні.

Автор дизайну зображення на монеті – український художник Сергій Майдуков.

Латвія після початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримує Україну, надаючи їй, зокрема, військову допомогу. Також Латвія послідовно виступає за максимальну інтеграцію України до європейських та євроатлантичних структур.