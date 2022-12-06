«Зброя перемоги». До Дня ЗСУ «Укрпошта» презентувала нові марки

Поштові марки «Зброя перемоги» ввела в обіг «Укрпошта». Випуск присвятили Дню Збройних сил України, який відзначають 6 грудня. Спецпогашення штемпелем «Перший день» провели у Головпоштамті в Києві.

На аркуші розміщені 6 марок із зображенням зразків військового озброєння – іноземного та українського, які застосовують ЗСУ у війні, яку РФ розв’язала проти України. Зокрема, «Байрактар ТБ2», «FGM-148 Джавелін», «M142 Хаймарс» та українського виробництва «Стугна-М», «Вільха» і «Нептун».

«Багато людей просили – хтось «Байрактар» випустити, хтось – «Хаймарс», хтось – «Стугну», хтось, звісно, – «Нептун», який допоміг нашому першому випуску воєнної марки. Ми намагалися зібрати ту зброю, яка сьогодні допомагає нашим героїчним Збройним силам досягати результату. Як завжди, нам би дуже хотілося трохи більше зброї для перемоги. І, я впевнений, вона прийде і перемога обов’язково буде», – зазначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Автори марок художники-графіки Сергій та Олександр Харуки. Наклад – 200 000 примірників. Вартість маркового аркушу 90 гривень. З них 18 гривень – на благодійність. Кошти передадуть на потреби ЗСУ, заявили в Укрпошті.

«Погашуючи марку з нашими виробами, ми можемо сказати, що працюємо над тим, щоб в наступній серії було ще більше нашої високоефективної, високоточної зброї, яка наближає нашу перемогу. Ми працюємо з перших днів вторгнення в посиленому режимі, збільшуючи і обсяги, і якість тієї техніки, яку передаємо ЗСУ і, звичайно, всі разом наближаємо перемогу і робимо Україну сильнішою», – заявив гендиректор концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв.

До поштових марок «Зброя перемоги» випустили конверт «Перший день», немаркований конверт та картку. У продажі і тематичний мерч. Номінал кожної марки – U (12 грн).

Марка «Зброя перемоги» доповнила серію марок воєнного часу. 4 листопада «Укрпошта» ввела в обіг марку «Кримський міст на біс!», присвячену вибуху на мосту, що з’єднує Крим та Росію. Також поштовий оператор анонсував випуск марки «Херсон – це Україна!» приурочену звільненню міста.