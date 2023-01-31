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МЗС викликало посла Угорщини через висловлювання Орбана про Україну

За останні кілька днів прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан встиг відзначитися низкою заяв про Україну

Міністерство закордонних справ України повідомило про виклик посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому висловлено рішучий протест через нещодавні «зневажливі щодо України» висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам. Угорську сторону було закликано зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами. Було підкреслено, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною», – йдеться у заяві МЗС.

За останні кілька днів прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан встиг відзначитися низкою заяв про Україну. Серед останніх його висловлювань – «Україна – «нічийна земля», «Україна стає Афганістаном», «час у війні на боці Росії» тощо. А сьогодні низка ЗМІ поширили його висловлювання про те, що на сході Угорщина межує «з росіянами», хоча кордон Угорщина має з Україною.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тривалий час критикує позицію Європейського союзу щодо Москви, заявляючи, що санкції завдали шкоди блоку, але не послабили Росію та не допомогли Україні.

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