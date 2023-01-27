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Орбан назвав Україну «нічийною землею». МЗС викликає посла Угорщини «для відвертої розмови»

Українські жінки проводять акцію протесту в столиці Угорщини Будапешті, квітень 2022 року. Напис на плакаті – «Орбан, перестань підтримувати вбивства»

Україна вважає «категорично неприйнятними» висловлювання премʼєр-міністра Віктора Орбана, який під час спілкування з журналістами порівняв Україну із «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею»

«Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами. До МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови. Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування», – ідеться в коментарі речника зовнішньополітичного відомства України Олега Ніколенка.

Цього тижня Орбан заявив у спілкуванні з невеликою групою журналістів, нібито «на Заході не розуміють, що в Україні час на боці Росії». «Росія – величезна країна, і вона може мобілізувати величезну армію. В Україні вже закінчуються війська», – сказав угорський премʼєр, не підтвердивши свої слова будь-якими доказами. Орбан також сказав, що є «лідером країни, яка стоїть на правильному боці історії».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тривалий час критикує позицію Європейського союзу щодо Москви, заявляючи, що санкції завдали шкоди блоку, але не послабили Росію та не допомогли Україні.

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