МЗС відреагувало на останню заяву Орбана щодо України

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана демонструють «патологічну зневагу» до України, а також його «політичну короткозорість».

«Заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців», – йдеться у коментарі пресслужби МЗС.

«Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська», – додають у відомстві.

Віктор Орбан в інтерв’ю виданню Magyar Nemzet заявив, що у війні необхідне припинення вогню, а потім мирні переговори.

«Україна може продовжувати воювати тільки до тих пір, поки США підтримують їх грошима і зброєю. Якщо американці хочуть миру, то мир буде», – сказав він.

Минулого місяця Віктор Орбан на товариському футбольному матчі між збірними Угорщини і Греції був у шарфі, на якому зображена мапа так званої «Великої Угорщини», до якої включені частини сусідніх держав, зокрема України. Після цього МЗС України викликало посла Угорщини.

Угорщина неодноразово блокувала деякі санкції ЄС щодо Росії. Зокрема, Будапешт виступав проти санкцій ЄС щодо російських енергоресурсів та блокував застосування європейських санкцій проти голови Російської православної церкви (РПЦ) Кирила, який підтримав вторгнення Росії до України.