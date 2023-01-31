МЗС Угорщини: Швеція повинна «діяти інакше», щоб вступити до НАТО

Уряд Швеції повинен «діяти по-іншому», якщо він хоче заручитися підтримкою Туреччини щодо своєї заявки на вступ до НАТО, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на брифінгу після переговорів зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу у Будапешті.



«Як християнин і католик, я повинен сказати, що спалення священної книги іншої релігії є неприйнятним актом», – сказав угорський міністр, якого цитує агенція AP.



Він також розкритикував заяву прем'єр-міністра Швеції про те, що, хоча спалення Корану було недоречним і «глибоко нешанобливим», воно підпало під захист свободи слова.



«Заява про те, що спалення священної книги є частиною свободи слова, є простою дурістю», – сказав Сійярто, додавши, що «можливо, вони (Швеція) повинні діяти інакше», якщо хочуть заручитися підтримкою Анкари.

Зустріч у Будапешті відбулася в той момент, коли Туреччина та Угорщина залишаються єдиними двома членами НАТО, які не схвалили заявки Швеції та Фінляндії на приєднання до військового альянсу.

Читайте також: Ердоган заявив, що Анкара погодить заявку Фінляндії на вступ до НАТО раніше, ніж Швеції – Reuters

Чавушоглу сказав, що Туреччина поділяє бажання Угорщини щодо розширення НАТО, але зараз для нас «неможливо підтвердити вступ (Швеції)» до альянсу. Він назвав протест проти спалення Корану «провокацією, яка нікуди нас не приведе, вона може призвести лише до хаосу».

Нещодавно міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем визнав, що обурення Туреччини через недавні демонстрації та спалення Корану перед турецьким посольством у Стокгольмі ускладнило вступ Швеції до НАТО. Щоб прийняти нові країни, НАТО вимагає одностайного схвалення існуючих членів, одним з яких є Туреччина. Незважаючи на це, шведський уряд сподівається приєднатися до НАТО цього літа, сказав Більстрем.

Після подачі Фінляндією та Швецією заявок про приєднання до альянсу, у липні розпочався процес їх ратифікації як нових членів НАТО. Схвалити угоду про прийняття до НАТО двох нових членів мають усі 30 країн-членів оборонного альянсу. Наразі всі члени, крім Угорщини та Туреччини, вже схвалили заявки.