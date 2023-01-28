Глави МЗС Фінляндії та Швеції: процес вступу до НАТО не зупинився

Міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії повторили в окремих інтерв’ю, опублікованих у суботу, що процес вступу двох скандинавських країн до НАТО триває, незважаючи на те, що президент Туреччини заявив, що Швеція не повинна очікувати, що його країна схвалить її членство. Про це повідомляє агенція AP.



Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем визнав в інтерв’ю шведській газеті Expressen, що обурення Туреччини через недавні демонстрації та спалення Корану перед турецьким посольством у Стокгольмі ускладнило вступ Швеції до НАТО. Щоб прийняти нові країни, НАТО вимагає одностайного схвалення існуючих членів, одним з яких є Туреччина. Незважаючи на це, шведський уряд сподівається приєднатися до НАТО цього літа, сказав Більстрем.



«Зрозуміло, що ми очікуємо саміту (НАТО) у Вільнюсі, столиці Литви, у липні», – сказав Більстрем, коли його запитали про графік можливого вступу Швеції.



Угорщина та Туреччина є єдиними країнами Альянсу, які не підписали заявки Фінляндії та Швеції. Будапешт обіцяв зробити це в лютому.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що запланована зустріч у Брюсселі для обговорення членства Швеції та Фінляндії в НАТО відкладена. Така зустріч була б «безглуздою» після подій минулих вихідних у Стокгольмі, сказав Чавушоглу, маючи на увазі спалення священної книги ісламу під час протесту біля турецького посольства.



Expressen цитує Більстрема, який заявив, що робота над вступом Швеції та Фінляндії до НАТО не призупинена.



«Процес НАТО не зупинився. (Шведський) уряд продовжує виконувати меморандум, який існує між Швецією, Фінляндією та Туреччиною. Але Туреччина сама вирішує, коли вона ратифікує», – сказав він.



Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто повторив заяву свого шведського колегу та сказав, що дві країни планують продовжувати спільний шлях до НАТО.



«На мій погляд, дорога до НАТО не закрита для жодної країни», – сказав Гаавісто в інтерв’ю фінській громадській телекомпанії YLE.



Він сказав, що заява Анкари про відкладення тристоронніх переговорів із Фінляндією, Швецією та Туреччиною на даний момент «означає подовження часу з боку Туреччини, і що це питання можна переглянути після виборів у Туреччині», призначених на 14 травня.



Гаавісто сподівається, що часові рамки дозволять завершити Фінляндії та Швеції набуття членства в НАТО на саміті в Литві 11-12 липня.