Влада Швеції хоче якомога швидше відновити діалог із Туреччиною, що відклала переговори про НАТО

Швеція хоче відновити діалог із Туреччиною щодо заявки Швеції і Фінляндії на швидкий вступ до НАТО, заявив 24 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

«Жодне інше питання національної безпеки не є важливішим, ніж те, щоб ми разом із Фінляндією швидко стали членами НАТО», – цитує слова Крістерссона агентство Reuters.

Тим часом, Туреччина відклала на невизначений термін тристоронні переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхніх заявок на членство після протестів у Стокгольмі, на одному з яких спалили копію Корану біля посольства Туреччини.

Як повідомило агентство AFP, турецьке дипломатичне джерело заявило, що тристороння зустріч перенесена з лютого на «пізнішу дату», не навівши подробиць.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив порталу Yle, що країні, можливо, доведеться переглянути просування заявки на членство в НАТО одночасно зі Швецією, якщо шведська заявка буде заблокована протягом більш тривалого періоду часу.

У той же час він підкреслив, що ще занадто рано коментувати це питання. «Варіант номер один для безпеки Фінляндії та Швеції» все ще передбачає одночасне приєднання до НАТО, зазначив Хаавісто.

Швеція і Фінляндія, що дотримувалися нейтралітету протягом десятиліть, подали офіційні заявки на приєднання до НАТО у травні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вони зможуть стати членами НАТО лише після того, як протокол про вступ ратифікують всі 30 країн-членів.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна не підтримає заявку Швеції приєднатися до НАТО. Він сказав про це після антитурецьких протестів у Стокгольмі, учасники яких публічно спалили Коран і підтримали курдів. Анкара переслідує курдські організації, називаючи їх терористичними.

Навесні Туреччина висунула низку умов для затвердження членства Фінляндії та Швеції в НАТО, зокрема оголосити терористичними низку курдських організацій, скасувати заборону на постачання зброї Анкарі, видати турецькій владі низку курдських й опозиційних діячів, які отримали притулок у Швеції та Фінляндії і яких Туреччина звинувачує в тероризмі.