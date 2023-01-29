Ердоган заявив, що Анкара погодить заявку Фінляндії на вступ до НАТО раніше, ніж Швеції – Reuters

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше Швеції, на тлі зростаючої напруженості зі Стокгольмом. Про це повідомляє агентство Reuters, цитуючи телевізійне звернення Ердогана.

«Ми можемо передати Фінляндії інше повідомлення (щодо їхньої заявки на вступ до НАТО – ред.), і Швеція буде шокована, коли побачить наше повідомлення. Але Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція», – заявив президент Туреччини.

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Він додав, що турецька влада передала Стокгольму перелік членів забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану, які нібито переховуються в Швеції.

«Ми надали Швеції список із 120 осіб і сказали їм видати цих терористів у своїй країні. Якщо ви не видасте їх, вибачте», – сказав Ердоган, маючи на увазі угоду Туреччини зі Швецією та Фінляндією в червні минулого року щодо їхнього кандидатства до НАТО.

Минулого тижня переговори з Туреччиною щодо вступу до НАТО зі Швецією та Фінляндією ускладнилися після протесту в Стокгольмі, під час якого ультраправий політик спалив копію Корану.