Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 14 лютого

Нова зустріч коаліції партнерів України у форматі «Рамштайн» відбудеться 14 лютого, йдеться в повідомленні на сайті НАТО.

«14 лютого у штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України», – йдеться в повідомленні.

Це буде девʼята зустріч у такому форматі.

Раніше зустріч у лютому анонсував міністр оборони України Олексій Резніков, вказуючи, що з кожною такою зустріччю бачить, «як зростає довіра наших партнерів до України».

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Учасники погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси, необхідні для відсічі російських військ.