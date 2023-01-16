Україну відвідав новий голова ОБСЄ. Він заявив про «моральний обовʼязок» перед українцями

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі 16 січня відвідав Україну на початку свого річного терміну головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Османі повідомив у твітері, що відвідав Бородянку під Києвом, де став свідком «жахливих» руйнувань, спричинених неспровокованим вторгненням Росії.

«Російські атаки завдали величезних страждань українському народу, і цим діям немає виправдань. Наш моральний обовʼязок – допомогти українському народу відновити свої громади. Ми повинні працювати над сталим миром», – написав Османі.

Голова ОБСЄ провів зустріч з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та президентом України Володимиром Зеленським.

Кулеба за підсумками зустрічі з Буяром Османі вказав, що закликав ОБСЄ «приділити максимум уваги примусовому переміщенню українських дітей до Росії та допомогти нам зупинити цей мерзенний злочин».

Північна Македонія прийняла ротаційне головування в ОБСЄ від Польщі на початку 2023 року.