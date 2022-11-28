Рада міністрів ОБСЄ вперше збереться без представника Росії – Кулеба

Рада міністрів ОБСЄ вперше збереться без участі представника Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«І це – правильно. Немає чого йому робити. Вони лише імітують переговори. Вони лише імітують дипломатію. А насправді вони зробили свій вибір: цей вибір – війна і воєнні злочини», – зазначив він.

Зустріч Ради міністрів ОБСЄ має відбутися у польському місті Лодзь 1 та 2 грудня.

Росія є членом ОБСЄ. Однак 18 листопада польське Міністерство закордонних справ повідомило, що Польща не допустить російську делегацію на засідання Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Цього року Польща головує в ОБСЄ, що складається з 57 країн.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща і три країни Балтії запровадили обмеження на в’їзд для громадян Росії, у тому числі за візами, виданими іншими державами-членами ЄС.