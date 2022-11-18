Польща заявляє, що не допустить російську делегацію на переговори в ОБСЄ

Польща не допустить російську делегацію на засідання Організації з безпеки і співпраці в Європі наступного місяця, повідомило 18 листопада польське Міністерство закордонних справ.

Речник МЗС Лукаш Ясіна ствердно відповів на запитання агенства AFP, чи відмовляють Москві в доступі на грудневе засідання ОБСЄ, що відбудеться у центральній Польщі.

Росія є членом ОБСЄ.

Україна також є членом цього органу.

Цього року Польща головує в ОБСЄ, що складається з 57 країн, і 1-2 грудня у Лодзі відбудеться щорічна міністерська конференція організації.

Раніше на запитання про те, чи очікується участь міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Ясіна відповів: «Ми не очікуємо візиту міністра Лаврова до Лодзя».

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща і три країни Балтії запровадили обмеження на в’їзд для громадян Росії, у тому числі за візами, виданими іншими державами-членами ЄС.