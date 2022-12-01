Голова МЗС: ОБСЄ «на дорозі до пекла» через зловживання Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у зустрічі міністрів країн ОБСЄ в польському Лодзі 1 грудня – про це він повідомив у своєму твітері.

Кулеба прокоментував назву події в рамках зустрічі «ОБСЄ на роздоріжжях».

«Я наважуся не погодитися з цією назвою. ОБСЄ на автомагістралі до пекла, тому що Росія зловживає її правилами та принципами попри значні зусилля голови, генерального секретаря та інституцій ОБСЄ тримати її на плаву», – заявив міністр.

Він вказав на те, що організація випробувала щодо Росії все: «догоджати, заспокоювати, бути ввічливою, бути нейтральною, залучати, не називати речі своїми іменами».

«Остаточний висновок: для ОБСЄ було б краще йти далі без Росії», – підсумував Кулеба.

Пресслужба ОБСЄ наразі не коментувала цю заяву.

Зустріч міністрів закордонних справ країн Організації з безпеки та співробітництва в Європі триває в Лодзі 1 і 2 грудня. Вона вперше відбувається без представника Росії.