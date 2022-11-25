Україна бойкотує роботу в ПА ОБСЄ до рішення щодо участі російської делегації – нардепи

Народні депутати, які представляють Україну в Парламентській асамблеї ОБСЄ, припиняють роботу в цій організації, доки Асамблея не ухвалить рішення щодо подальшої участі представників Росії. Про це заявила представниця делегації, народна депутатка від Слуги народу Євгенія Кравчук, оприлюднивши аналогічне звернення голови делегації Микити Потураєва.

«Сьогодні Постійний комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ не зміг змінити свої правила, щоб вигнати делегацію Росії», – зазначила Кравчук.

Як повідомив Потураєв, Парламентська асамблея ОБСЄ на засіданні у Варшаві не змогла ухвалити рішення і щодо тимчасового відсторонення російських делегатів.

«Українська делегація вирішила бойкотувати роботу України в цій міжнародній організації, доки таке рішення не буде знайдене. Нас також підтримали друзі й союзники з Естонії й Литви, які також були присутні і разом із нами залишили засідання постійного комітету», – сказав він.

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Парламентарі додали, що повернуться до роботи в Парламентській асамблеї, коли вона зможе «сформувати своє відношення щодо участі у ній росіян – пропагандистів і представників держави-терориста».

ОБСЄ наразі не коментувала заяву українських парламентарів. Напередодні президент Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті Парламентської асамблеї ОБСЄ, розкритикував те, що Росія має делегацію в цьому органі. При цьому російських делегатів не було на засіданні, адже Польща не допустила їх на свою територію.