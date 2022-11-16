Україна і дилема роумінгу з ЄС

(Рубрика «Точка зору»)

У вересні під час щорічної промови про стан справ у Євросоюзі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про впевнений намір включити Україну у вільну європейську зону роумінгу. Ця заява спричинила декілька питань.

Програма Євросоюзу «Roam like home» («Подорожуй як вдома») – впроваджена у 2017 році і включає в себе навіть Ісландію, Ліхтенштейн і Норвегію, які не входять у ЄС, – забезпечує громадян, які подорожують країнами ЄС, мобільним зв’язком без додаткових витрат на роумінг.

Оскільки це одна з найуспішніших програм Євросоюзу, нещодавно її продовжили ще на десятиріччя. Але її ще не тестували з іншими країнами, що не входять у ЄС. Наразі українські біженці в європейських країнах можуть вільно або за дуже низьку вартість користуватись мобільним зв’язком, використовуючи українські номери, завдяки угоді з європейськими мобільними операторами.

Участь України в програмі «Подорожуй як вдома» може замінити угоду з мобільними операторами, яку на початку жовтня було подовжено на три місяці. Але, як кажуть, від слова до діла далека дорога.

Передумови: існує два шляхи, за яких може статися впровадження цієї програми. Перша – розпочати переговори безпосередньо з операторами щодо зниження або усунення тарифів на роумінг. Саме цей шлях був застосований минулого літа для усунення тарифів для західно-балканських країн. Швидше за все, цей шлях буде застосований і для усунення тарифів для України в майбутньому.

Але от де притичина. У домовленості між ЄС та Україною, що набула чинності в повній мірі в 2017 році, зазначений пункт у секції про внутрішню торгівлю, який передбачає входження країни у вільну зону роумінгу ЄС за умови, що Україна підлаштується під відповідні європейські закони і не стане членом ЄС. Це унікальні умови, яких не існує в узгодженні Євросоюзу з Грузією, Молдовою, або країнами Західних Балкан.

Правда в тому, що ЄС майже нічого не зробило після промови фон дер Ляєн. І необхідно, щоб Європейська комісія зробила перший крок, а саме: треба оновити додаток до правил роумінгу та узгодити необхідні законодавчі реформи. Це все звучить дуже технічно з юридичного боку – і, швидше за все, саме тому прогресу не відбувається. Пропонувати третій стороні преференційний доступ до прибуткового єдиного ринку ЄС справді є чутливим питанням. Особливо після «Брекзиту», оскільки Британія пильно спостерігає за іншими країнами, які не є членами ЄС, і які угоди вони укладають із Брюсселем. Загалом Британія воліла би не бути обмеженою правилами ЄС або Європейським судом, розташованому в Люксембурзі.

Європейська комісія повинна діяти обережно, щоб зробити все юридично обґрунтованим. Це означає переконатися, що Європейський суд має певну судову практику в цьому питанні, щоб створити правовий прецедент і переконатися, що закони ЄС дотримуються. Ніхто не знає, наскільки швидко цей процес відбудеться, але як тільки це станеться, все в руках України. Київ повинен запровадити європейські закони про роумінг і, швидше за все, інші обʼємні закони про телекомунікації. За даними експертів Євросоюзу, цей процес може зайняти до двох років.

Враховуючи широку політичну та публічну підтримку євроінтеграції серед більшості українців, все може відбутися навіть швидше. Отже, досить ймовірно, що Україна стане частиною «Подорожуй як вдома» у майбутньому, хоча існує вірогідність деякого транзитного періоду. Дивлячись на це реальними очима, в найкращому випадку процес займе роки.

Також наразі Україна у стані повномасштабної війни з Росією. Чи зможуть запровадити закони? І яких територій вони будуть стосуватись? Українські мобільні оператори зазначали, що втратили багато передавачів через бої. Наприклад, Крим, анексований Росією в 2014 році, тепер повністю покритий російською телекомунікаційною мережею. Щоб змінити це, знадобиться багато часу і інвестицій – і це враховуючи, що Росія не буде ставати на заваді.

Ще один фактор, який потрібно зазначити, – це те, що не всім сподобається таке рішення. З фінансової точки зору, українські оператори багато втрачають, так само, як і європейські оператори в минулому, коли «Подорожуй як вдома» тільки запровадили. Швидше за все, що збитки вони будуть намагатися покрити за рахунок підняття тарифів в інших регіонах. Але якщо брати картину в цілому, за підрахунками Україна і її громадяни на територіях європейських країн виграють більше від тісних звʼязків з Брюсселем, аніж мобільні оператори втратять. Щоб здобути бажане, українському уряду потрібно зайняти жорстку позицію і пригрозити мобільним операторам націоналізацією, якщо вони не погодяться співпрацювати задля безкоштовного роумінгу з ЄС.

Рікард Юзвяк ​– редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи

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