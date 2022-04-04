Від початку війни мобільні оператори надали безкоштовно послуг на понад 600 млн гривень – Федоров

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України мобільні оператори, що працюють на території України, надали безкоштовно послуг на понад 600 мільйонів гривень. Про це 4 квітня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Окрім того, за його словами, вони переказали понад 25 мільйонів благодійним фондам та сплатили наперед податки.

«Для підтримки бюджету сплатили авансом податки: «Київстар» – 1,1 млрд грн, lifecell – 35 млн грн, Vodafone – 58 млн грн», – зазначив Михайло Федоров.

За даними Державної служби спеціального звʼязку, від початку широкомасштабної війни Росія під час атак на населені пункти насамперед намагається фізично знищити інфраструктуру звʼязку та телебачення.

Через це понад два десятки передавальних телевізійних підстанцій Концерну РРТ, який належить до сфери управління Держспецзвʼязку, зазнали обстрілів і є повністю або частково зруйнованими.