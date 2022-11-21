ОБСЄ: вибори президента Казахстану відбулися «в неконкурентному політичному середовищі»

Дострокові президентські вибори в Казахстані 20 листопада відбулися в неконкурентному політичному середовищі, вказали в оприлюдненій 21 листопада заяві спостерігачі Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співпраці в Європі.

«Чинний президент балотувався як спільний кандидат від усіх парламентських партій і по суті не мав суттєвих викликів у невиразній кампанії. Здатність громадян брати повну участь у політичному житті залишається суттєво обмеженою, в тому числі через обмеження основних свобод», – ідеться в повідомленні ОБСЄ.

Центральна виборча комісія Казахстану 21 листопада оголосила попередні підсумки голосування, згідно з якими на позачергових виборах перемагає чинний президент Касим-Жомарт Токаєв. За нього, за даними ЦВК, проголосували 81,31 відсотка тих, хто взяв участь у голосуванні.

Пресслужба президента Казахстану повідомила ще до оголошення офіційних підсумків виборів, що Токаєв провів телефонні розмови з президентами Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану, під час яких ті, як повідомляється, привітали його «з упевненою перемогою» на позачергових виборах.

Критики відзначали, що результати виборів вже від самого початку були вирішені наперед, і стверджували, що інших пʼять маловідомих кандидатів залучені для створення видимості боротьби.