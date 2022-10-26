Казахстан заявляє про зростання заявок на ідентифікаційний номер після оголошення часткової мобілізації в РФ

З 21 вересня, коли у РФ було оголошено так звану часткову мобілізацію, у Казахстані від іноземних громадян надійшло близько 200 тисяч заяв на отримання індивідуального ідентифікаційного номера. Про це повідомляє казахська служба Радіо Свобода «»Радіо Азатлик» із посиланням на віцеміністра цифрового розвитку Асета Турисова.

Скільки всього заяв надійшло від громадян Росії, не повідомляється.

Втім, як вказує казахська служба Радіо Свобода, попит на ідентифікаційний номер різко зріс після 21 вересня у містах Казахстану, де почали фіксувати черги з росіян у центрах обслуговування населення.

Станом на початок жовтня, з часу старту російської «часткової моблізації» ІІН у Казахстані отримали 70 тисяч росіян.

Без індивідуального ідентифікаційного номера у Казахстані іноземні громадяни та юридичні особи не можуть звертатися до держорганів за отриманням будь-яких послуг, а також відкривати та вести банківські операції.

4 жовтня МВС Казахстану повідомляло, що з 21 вересня до країни в’їхало понад 200 тисяч росіян.