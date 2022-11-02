Президент Казахстану амністував учасників січневих протестів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про амністію для учасників січневих протестів. Загалом ідеться про півтори тисячі людей, ідеться в повідомленні пресслужби президента 2 листопада.

Закон передбачає негайне звільнення з колоній понад 40 засуджених учасників протестів, Ще близько 50 увʼязнених звільнять упродовж пів року.

Крім цього, амністія стосуватиметься співробітників правоохоронних органів та військових, які зупиняли протиправні дії під час січневих подій та при цьому самі вчиняли кримінальні правопорушення.

Усім звільненим держава надасть допомогу у працевлаштуванні, оформленні документів та медичному обслуговуванні.

Президентська амністія не поширюється на фігурантів справ, повʼязаних із тероризмом, тортурами, державною зрадою, корупційними злочинами та організацією масових заворушень.

Раніше казахстанські правозахисники висловили побоювання, що закон про амністію дасть можливість багатьом силовикам уникнути покарання як за стрілянину у цивільних, так і за застосування тортур стосовно затриманих. У Генпрокуратурі Казахстану заявили, що серед тих, хто був притягнутий до кримінальної відповідальності за січневі події, є і співробітники правоохоронних органів, і з 49 силовиків лише один може бути амністований.

Наприкінці червня 2022 року Генеральна прокуратура Казахстану повідомила, що встановлено особи 230 людей, які загинули в січні, але скільки з них були вбиті силовиками, а скільки погромниками, досі не відомо.

Масові протести в Казахстані розпочалися 4 січня з мітингів проти зростання цін на газ, згодом вони переросли в масові акції з вимогами відставки влади та знесенням памʼятників колишньому президентові Нурсултану Назарбаєву, а закінчилися 7 січня заворушеннями в Алмати, Костанаї та інших великих містах, а також введенням військ Росії та інших держав і відключенням інтернету в країні.