Казахстан: Токаєв зняв з посади мера Алмати

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив Бакитжана Сагінтаєва з посади мера Алмати через «перехід на іншу роботу».

Новим мером став Єрболат Досаєв, який обіймав посаду голови Національного банку. До цього він працював заступником прем’єр-міністра, головою правління національного холдингу «Байтерек».

Звільнити Сагінтаєва з посади мера вимагали у своїй петиції жителі Алмати. Петицію з таким зверненням до президента на момент публікації підписали понад 26,5 тисяч людей.

Бакитжана Сагінтаєва призначили акімом Алмати у 2019 році, до цього він керував адміністрацією президента, обіймав посади держсекретаря та прем’єр-міністра.

Після масових протестів у Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв зробив низку кадрових перестановок. Родичі колишнього президента Назарбаєва, а також наближені до нього чиновники почали втрачати свої високі посади у державних структурах та національних компаніях.