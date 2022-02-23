Казахстан: щонайменше 6 затриманих під час протестів померли через «недозволені методи дізнання»

Шестеро затриманих під час січневих протестів у Казахстані померли в ізоляторах тимчасового тримання через «недозволені методи дізнання», повідомило видання «Казахстанська правда» із посиланням на генерального прокурора Казахстану Різабека Ожарова.

За його словами, спецпрокурори взяли до провадження кримінальні справи за фактами застосування «недозволених методів дізнання» – не всі, а лише з випадків, де зафіксовано смерть затриманих. За інформацією Ожарова, загинули двоє людей в умовах ізолятора в Алмати, троє – у Східно-Казахстанській області та одна людина – в Талдикоргані.

«Також ми взяли резонансну справу про тортури, повʼязані із застосуванням праски, щодо ще одного жителя Талдикоргана, який досі утримується у слідчому ізоляторі», – повідомив очільник Генпрокуратури.

Минулого тижня Генпрокуратура заявляла про те, що до відомства надійшли 363 скарги на «недозволені методи слідства» та тортури затриманих. Проте після цього голова комітету кримінально-виконавчої системи МВС Казахстану Жанат Єшмагамбетов заявив, що повідомлення про тортури у слідчих ізоляторах над затриманими у звʼязку із січневими подіями «не відповідають дійсності».

Під час та після січневих подій у Казахстані були затримані тисячі людей, сотні були позбавлені волі як підозрювані в тероризмі, масових заворушеннях, розкраданні зброї та інших злочинах. Багато арештованих заявили про тортури і завдані каліцтва.

За офіційними даними, під час січневих подій загинули щонайменше 227 людей. Влада Казахстану не опублікувала імен загиблих і відкинула заклики правозахисників провести міжнародне розслідування січневих подій. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що оголошені урядом Казахстану заходи після трагічних січневих подій «далекі від необхідного незалежного розслідування».