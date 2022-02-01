Казахстан: ексголова адміністрації Токаєва увійшов у керівництво парламенту

Спікером нижньої палати парламенту Казахстану (мажилісу) став ексголова адміністрації президента Ерлан Кошанов. Водночас Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження його попередника – Нурлана Нігматуліна.

Кандидатуру Кошанова на посаду спікера депутати затвердили одноголосно на позачерговому пленарному засіданні.

Перед тим президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про звільнення Кошанова з посади керівника адміністрації «через перехід на іншу роботу». Він працював на цьому місці з 2019 року. Замість Кошанова керівником адміністрації президента призначено Мурата Нуртлеу, який займав посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки.

59-річний Нурлан Нігматулін 1 лютого подав прохання про відставку з посади спікера мажилісу парламенту та складання депутатських повноважень. Він тричі головував у мажилісі.

Після масових протестів у Казахстані сталася низка кадрових змін. Родичі колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, а також наближені до нього чиновники почали втрачати свої високі посади у державних структурах та національних компаніях.