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Казахстан: ексголова адміністрації Токаєва увійшов у керівництво парламенту

Кандидатуру Ерлана Кошанова на посаду спікера депутати затвердили одноголосно на позачерговому пленарному засіданні (фото ілюстративне)

Спікером нижньої палати парламенту Казахстану (мажилісу) став ексголова адміністрації президента Ерлан Кошанов. Водночас Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження його попередника – Нурлана Нігматуліна.

Кандидатуру Кошанова на посаду спікера депутати затвердили одноголосно на позачерговому пленарному засіданні.

Перед тим президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про звільнення Кошанова з посади керівника адміністрації «через перехід на іншу роботу». Він працював на цьому місці з 2019 року. Замість Кошанова керівником адміністрації президента призначено Мурата Нуртлеу, який займав посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки.

59-річний Нурлан Нігматулін 1 лютого подав прохання про відставку з посади спікера мажилісу парламенту та складання депутатських повноважень. Він тричі головував у мажилісі.

Після масових протестів у Казахстані сталася низка кадрових змін. Родичі колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, а також наближені до нього чиновники почали втрачати свої високі посади у державних структурах та національних компаніях.

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