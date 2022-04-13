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Влада Казахстану відмовилася від військових парадів 7 і 9 травня

Урочистості 9 травня 2019 року, Алмати, Казахстан

Влада Казахстану вирішила відмовитися цього року від проведення військових парадів 7 та 9 травня, присвячених святкуванню Дня захисника Вітчизни та Дня Перемоги. Про це 13 квітня повідомили в міністерстві оборони країни.

«У 2022 році проведення військового параду, присвяченого 30-річчю утворення Збройних сил Республіки Казахстан та Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, не планується», – йдеться у повідомленні.

За інформацією оборонного відомства, в країні відбудуться «військово-патріотичні заходи», загалом їх заплановано близько 50.

Влада Казахстану вже скасовувала проведення параду до Дня Перемоги у 2020 та 2021 роках через епідеміологічну ситуацію, повʼязану з пандемією коронавірусної інфекції.

Торік тодішній речник президента Берік Уалі повідомляв, що урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги перенесені на 2022 рік.

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