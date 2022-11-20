У Казахстані пройшли вибори президента: екзит-поли свідчать про перемогу Токаєва

У Казахстані оголосили дані трьох опитувань, за підсумками яких переможцем виборів вважається Касим-Жомарт Токаєв, який нині обіймає посаду президента.

Як передає казахська служба Радіо Свобода, за даними першого екзит-полу від міжнародного інституту регіональних досліджень «Відкрите суспільство», Касим-Жомарт Токаєв набрав 82,45 відсотка голосів.

Друге місце займає варіант «проти всіх». Тих, хто проголосував за неї – 5,2 відсотка голосів.

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До 22-ї години 20 листопада в Казахстані (о 18 годині за Києвом) завершилося голосування на виборах президента країни. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, бюлетені для голосування отримали 69,43 відсотка загальної кількості громадян, включених до списків.

Усього такими, що взяли участь у голосуванні, вважаються понад 8,29 мільйона людей . Найвищу явку зафіксовано в області Жетису – 81,42 відсотка. Найнижча явка в Алмати – 28,72 відсотка.

Вибори президента в Казахстані проходили на тлі скарг незалежних спостерігачів на порушення виборчого процесу та затримання активістів.