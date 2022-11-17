Влада Казахстану повідомила про затримання групи, яка планувала «заворушення» перед виборами президента

Влада Казахстану повідомила 17 листопада, що затримала сім осіб, підозрюваних у плануванні «заворушень» під час президентських виборів, запланованих на найближчі вихідні.

«Комітет нацбезпеки за сприяння прокуратури припинив діяльність злочинного угруповання, причетного до планування та організації масових заворушень 20 листопада», – йдеться в повідомленні спецслужби.

У заяві вказано, що угруповання не лише організовувало масштабні заворушення, а й планувало атакувати адміністративні будівлі та правоохоронні органи із застосуванням зброї та снарядів. Зброя, включно з автоматами Калашникова, обрізами, боєприпасами та матеріалами для коктейлів Молотова, а також рації були конфісковані, йдеться у повідомленні.

Центральноазійська країна проводить позачергові президентські вибори, які можуть зміцнити владу чинного президента Касима-Жомарта Токаєва через кілька місяців після того, як у січні загальнонаціональні протести проти зростання цін на паливо призвели до загибелі понад двохсот людей.