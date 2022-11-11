Токаєв: Казахстан підтримує територіальну цілісність усіх країн

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вказав, що його країна підтримує територіальну цілісність усіх держав. Заяву такого змісту казахстанський лідер зробив на саміті Організації тюркських держав в узбецькому Самарканді 11 листопада, повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

Токаєв наголосив, що Казахстан повністю «підтримує статут ООН» щодо територіальної цілісності та суверенітету країн. «Цей принцип повністю відповідає інтересам нашої нації. Цьому принципу ми повинні приділити особливу увагу», - сказав президент Казахстану.

Дотепер Токаєв офіційно не підтримував, але й не засуджував неспровоковане вторгнення Росії в Україну. Водночас на початку 2022 року в присутності російського лідера Володимира Путіна він заявив, що Казахстан ніколи не визнає підтримуваних Росією сепаратистів у східних регіонах України.