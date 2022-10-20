Більшість співробітників посольства Казахстану в Україні вивезли до Варшави

Більшість співробітників посольства Казахстану в Україні вивезли до Польщі, але питання про повну евакуацію наразі не розглядається. Про це, як передає казахська служба Радіо Свобода – Радіо Азаттик, заявив 20 жовтня міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді.

«Більшість дипломатів зараз передислоковано до Варшави, і звідти посольство веде свою діяльність. Окрім того, у Києві залишається консул, який на щоденній основі приймає наших громадян, які перебувають в Україні. Там вони мають багато питань. Також і звертаються за наданням допомоги щодо евакуації. Тому говорити про повну евакуацію немає причин», – сказав Мухтар Тлеуберді.

Він повідомив, що на території України залишається приблизно 200 громадян Казахстану, і наголосив, що «це не точна цифра». Тлєуберді зазначив, що вони мають можливість перебратися до Польщі чи Молдови.

З 10 жовтня, після того, як Київ та інші українські міста почали зазнавати масованих ракетних ударів військ РФ, влада деяких країн закликала своїх співгромадян залишити територію України.

18 жовтня в МЗС України повідомили, що жодна дипломатична установа наразі не повідомляла про намір залишити Україну.