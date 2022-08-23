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Казахстан: послу України висловили протест через його слова про росіян

Посол України Петро Врублевський (ліворуч) на зустрічі із заступником міністра закордонних справ Казахстану Ермухамбетом Конуспаєвим. Фото оприлюднило МЗС Казахстану 23 серпня 2022 року

Міністерство закордонних справ Казахстану запросило посла України Петра Врублевського і висловило йому протест після його коментарів про війну та росіян, повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

В опублікованій 23 серпня заяві «про зустріч із послом України в МЗС РК» йдеться, що казахстанська сторона висловила «позицію про неприйнятність та несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави».

«Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами», — каже у своїй заяві МЗС країни.

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Приводом для виклику посла стало його інтерв’ю місцевому блогеру 21 серпня, в якому Врублевський говорить про розв’язану Москвою війну: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».

У медіа цю фразу приписують загиблому на фронті київському активісту Роману Ратушному.

Фрагмент відео з цією фразою розійшовся у кремлівських медіа та на їхніх сторінках у соціальних мережах, його також опублікувала в Телеграмі представник МЗС Росії Марія Захарова. Асоціація російських, слов’янських та козачих організацій Казахстану (АРСК) закликала МЗС Казахстану оголосити українського дипломата персоною нон грата.

Посольство України в Казахстані, а також Міністерство закордонних справ України наразі не виступило із заявами.

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