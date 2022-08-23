Казахстан: послу України висловили протест через його слова про росіян

Міністерство закордонних справ Казахстану запросило посла України Петра Врублевського і висловило йому протест після його коментарів про війну та росіян, повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

В опублікованій 23 серпня заяві «про зустріч із послом України в МЗС РК» йдеться, що казахстанська сторона висловила «позицію про неприйнятність та несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави».

«Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами», — каже у своїй заяві МЗС країни.

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Приводом для виклику посла стало його інтерв’ю місцевому блогеру 21 серпня, в якому Врублевський говорить про розв’язану Москвою війну: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».

У медіа цю фразу приписують загиблому на фронті київському активісту Роману Ратушному.

Фрагмент відео з цією фразою розійшовся у кремлівських медіа та на їхніх сторінках у соціальних мережах, його також опублікувала в Телеграмі представник МЗС Росії Марія Захарова. Асоціація російських, слов’янських та козачих організацій Казахстану (АРСК) закликала МЗС Казахстану оголосити українського дипломата персоною нон грата.

Посольство України в Казахстані, а також Міністерство закордонних справ України наразі не виступило із заявами.