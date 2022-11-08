Казахстан: за незнання мови та історії країни можуть відмовити в наданні громадянства

Уряд Казахстану підготував проєкт закону, згідно з яким незнання казахської мови, історії та основ національного законодавства стане додатковою підставою для відмови в отриманні або відновленні громадянства країни.

Про це казахстанські ЗМІ повідомляють 8 листопада з посиланням на премʼєр-міністра Аліхана Смаїлова. Йдеться про поправки до закону «Про громадянство республіки Казахстан».

Тема обговорюється на тлі напливу до країни громадян Росії, багато з яких змінили місце проживання після оголошеної російською владою наприкінці вересня часткової мобілізації на війну в Україні.

Нещодавно казахстанське керівництво наводило відомості, що після 21 вересня, коли в Росії оголосили мобілізацію, близько 200 тисяч іноземців звернулися в Казахстані по індивідуальні ідентифікаційні номери. Вони дозволяють влаштуватися на роботу та відкрити рахунки в місцевих банках.