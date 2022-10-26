У РФ пропонують не виплачувати зарплату втікачам від мобілізації

У Раді Федерації (верхній палаті Федеральних зборів РФ – ред.) закликали припинити виплату зарплат росіянам, які втекли з країни від мобілізації.

Автором ініціативи виступив член комісії Радфеду із захисту державного суверенітету Володимир Джабаров. На його думку, банківські структури Росії мають зупинити виплати зарплат громадянам РФ, які втекли з країни, але продовжують віддалено працювати на російські компанії.

«Побігли молоді хлопці, штурмують Верхній Ларс, а ви знаєте, що вони сидять «на удальонкє», отримують зарплату від наших банківських структур. Я вважаю, що це неправильно. Поїхав – будь здоров. Чому ти годуєш економіку іншої країни. Ти ж там витрачаєш зароблені гроші. Тому я думаю, що треба з цією справою, звісно, покінчувати» , – цитує Джабарова агенція «РИА Новости».

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив «часткову» мобілізацію, після чого тисячі росіян вирішили покинути країну.

Раніше країни Балтії, Польща і Фінляндія закрили в’їзд для громадян Росії з туристичними візами, і чоловіки, які тікали від мобілізації, намагалися виїхати, зокрема, в Грузію, Киргизстан, Казахстан, Узбекистан, Монголію, утворюючи цілодобово багатокілометрові черги.