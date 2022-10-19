Із Росії до Казахстану переїхали понад 50 міжнародних компаній – влада

Казахстанська влада заявила, що більше ніж 50 міжнародних компаній переїхали з Росії до Казахстану після того, як Москва почала повномасштабне неспровоковане вторгнення в Україну в лютому.

Прем’єр-міністр Аліхан Смаїлов повідомив журналістам 19 жовтня, що ще 56 міжнародних компаній, які залишили Росію за останні місяці, «висловили готовність переїхати в Казахстан».

Президент Касим-Жомарт Токаєв додав, що влада найбільшого міста країни, Алмати, повинна розмістити переміщені компанії навколо міста.

«Це значно допоможе економіці нашої країни. Обговоріть це з урядом і компаніями», – сказав Токаєв міській владі Алмати.

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України наприкінці лютого більше ніж тисяча міжнародних компаній припинили або призупинили свою діяльність у Росії, а 320 міжнародних компаній повністю залишили російський ринок.

Казахстан також став основним напрямком для громадян Росії, які втекли з країни, щоб уникнути військової мобілізації, оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним 21 вересня.