ЦВК Казахстану: Токаєв здобув підтримку понад 81% виборців

Центральна виборча комісія Казахстану оголосила попередні підсумки голосування, згідно з якими на позачергових виборах президента перемагає чинний президент та кандидат у президенти Касим-Жомарт Токаєв. За нього, за даними ЦВК, проголосували 81,31 відсотка тих, хто взяв участь у голосуванні.

За даними комісії, загальна кількість виборців, включених до списків, згідно з уточненими списками виборців, склала 11 953 465. Бюлетені отримали 8 300 046 осіб.

Токаєва підтримали 6 456 392 виборців, а серед інших варіантів у бюлетені частіше обирали варіант «проти всіх» (460 484 голоси).

Пресслужба президента Казахстану повідомила ще до оголошення офіційних підсумків виборів, що Токаєв провів телефонні розмови з президентами Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану, під час яких ті, як повідомляється, привітали його «з упевненою перемогою» на позачергових виборах.

Дані першого екзитполу від інституту регіональних досліджень «Відкрите суспільство», що базується в Астані, вказували, що за Токаєва проголосували більш як 82 відсотків тих, хто взяв участь у голосуванні. На другому місці був варіант «проти всіх», який, згідно з даними екзитполу, обрали понад пʼять відсотків учасників виборів.

Критики відзначали, що результати виборів вже від самого початку були вирішені наперед, і стверджували, що інших пʼять маловідомих кандидатів залучені для створення видимості боротьби.